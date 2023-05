Em 2019, editou “EmContraste”, álbum ao qual deu uma nova vida um ano depois em “(Re)EmContraste”. Estes são os trabalhos que editou a solo. Antes disso integrou os Blink Project e tem acompanhado rappers como Sam The Kid, TNT ou o projeto Classe Crua.

Em declarações à Lusa, contou que a música que faz, como as pessoas, “é várias coisas”.

Na música que faz reflete-se o que gosta de ouvir: r’n’b, estilo no qual descobriu a soul que ouvia em pequena através da mãe e da avó, “mas com um embrulho mais contemporâneo, mais atual”, trip-hop, jazz, MPB e bossa nova.

Autodidata, começou “um bocadinho em segredo” a tocar em alguns bares. O tema que gravou há uns dez anos com Bob da Rage Sense, “Reflete”, “despertou a curiosidade das pessoas” e, a partir daí, “as oportunidades foram aparecendo, sempre de forma muito natural”.

A solo não gosta de cantar coisas escritas por outros, e, por isso, “escreve tudo” e as composições dos temas são coisas que imagina e vai “magicando”.

“Sou uma mistura de realidade com utopia, ainda há uma certa utopia em mim, que acredita que as coisas podem lá chegar pelo que são. Quem me for ouvir, que se sintam bem-vindos a ser eles próprios, que é o que vou ser sempre”, disse.

Quando começou a criar “Subespécie”, apercebeu-se de que “estava a cair num erro crasso que é fazer ‘parte dois’ das coisas”. E não queria que o novo álbum fosse a segunda parte do primeiro.

“Tive duas ou três situações muito pesadas a nível pessoal, uma delas a perda repentina da minha mãe, o álbum ganhou um sentido próprio”, partilhou.

Foi por isso que “as produções foram procuradas num sentido muito mais emocional, do que estar a querer corresponder a expectativas ou a querer fazer uma coisa parecida com o anterior”.

Assim, “Subespécie” ficou a cargo de três produtores: Iuri Rio Branco, DJ Player e Tayob. “Sou muito seletiva nos produtores com quem trabalho, tem que ser uma pessoa que está alinhada com a ideia”, referiu.

Entre os músicos que a acompanham no álbum conta com Fred Ferreira – com quem já tinha trabalhado noutros projetos -, João Gomes, Francisco Santos, Pedro Braula Reis, Daniel Freitas (TNT) ou Pedro Quaresma.

“Tive muita ajuda de todos os músicos, porque acho que todos foram para o lado emocional. Não foi visto como ‘bora lá fazer mais um tema’. Tanto que foi um trabalho moroso e tive momentos em que tive que parar, porque já estava a ficar um bocado afetada com aquilo”, contou.

Em dois dos 14 temas que compõem o álbum conta com dois convidados: Capicua em “Mystique” e TNT em “União Além”.

A apresentação de “Subespécie” está marcada para a Musa de Marvila.