Miguel Luz, que marcou toda uma geração com vídeos humorísticos no YouTube e paródias, está de volta à música com "Amor de Ganga". A "não-canção-de-amor" chegou aos serviços de streaming no dia 22 de outubro e rapidamente conquistou as redes sociais, em especial o TikTok.

Com o single, o artista regressa aos lançamentos em nome próprio e combina pop, rock e o "tom indie". A canção conta com um videoclipe realizado por André Pêga e Rui Dos Anjos - ver aqui -, que na semana de estreia entrou para o top de tendências do Youtube em Portugal.

"Depois de um interregno de dois anos, Miguel Luz tem em vista um novo trabalho a solo, com edição prevista pela Virgin Music Portugal, cujo primeiro single agora disponível antevê uma nova fase da sua carreira. Que, a julgar pelo que já fez e que ainda tem por fazer, se espera longa e duradoura como a ganga que aqui veste", frisa a editora em comunicado.

Em 2017, Miguel Luz editou o seu primeiro disco de originais com temas especialmente bem recebidos pelo público como “MILF”, “COTA” e “ALGUÉM”. Um álbum assumidamente satírico na escrita, mas já com uma aposta séria na produção, em que o até então youtuber se apresentou sob o alter-ego Mike Lyte com a intenção de fazer mais do que paródias musicais.