Depois de “Amor de Ganga” ter alcançado os lugares cimeiros nas músicas mais ouvidas em Portugal – ao ultrapassar o marco do milhão de reproduções em menos de um mês –, Miguel Luz está de volta com um novo single. Esta terça-feira, dia 26 de novembro, o artista lançou "Bomba Relógio".

O tema já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

No novo single, a guitarra volta a destacar-se "como instrumento basilar da composição do que virá a ser este novo capítulo no seu reportório".

"Amor de Ganga" assinalou um inesperado regresso de Miguel Luz aos lançamentos em nome próprio depois de um interregno de dois anos. "Na verdade, serviu esse período a termo indefinido para o cantor e compositor se redefinir artisticamente no desenvolvimento do seu novo capítulo discográfico a solo", explica a Virgin Music Portugal em comunicado.

Em 2017, Miguel Luz editou o seu primeiro disco de originais com temas especialmente bem recebidos pelo público como “MILF”, “COTA” e “ALGUÉM”. Um álbum assumidamente satírico na escrita, mas já com uma aposta séria na produção, em que o até então youtuber se apresentou sob o alter-ego Mike Lyte com a intenção de fazer mais do que paródias musicais.