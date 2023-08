"Nosso Sonho", documentário sobre Claudinho e Buchecha, estreia-se a 21 de setembro nas salas de cinema brasileiras. "Fico Assim Sem Você" é um dos sucessos da carreira da dupla brasileira.

Em 2004, o single tornou-se popular em Portugal pela voz de Adriana Calcanhotto. O tema fez parte do álbum "Adriana Partimpim", o sexto disco de estúdio da artista brasileira e dedicado ao público infantil.

Apesar do sucesso, a história de "Fico Assim Sem Você" é desconhecida por muitos dos seguidores da cantora. Na verdade, o tema é um original da dupla de funk brasileiro Claudinho & Buchecha. A letra foi escrita por um amigo dos músicos e celebra a amizade da dupla.

À canção está também associada uma história trágica. Na letra, o duo e Adriana Calcanhotto cantam "amor sem beijinho, Buchecha sem Claudinho, sou eu assim sem você", frisando que a vida não faz sentido um sem o outro.

Em 2002, depois de um concerto no interior do estado de São Paulo, Claudinho ligou a Buchecha para avisar que iria no seu carro e não na carrinha da banda. O cantor brasileiro, de 26 anos, acabou por ter um acidente e não sobreviveu.

A letra de "Fico Assim Sem Você" tornou-se quase profética, ao frisar que a vida não faria sentido se Buchecha ficasse sem Claudinho.

A versão de Claudinho & Buchecha