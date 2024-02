"Fósforo" é o novo single do terceiro álbum a solo de Ana Bacalhau. A canção, que foi escrita e composta por Jorge Cruz e produzida por João Só, já se encontra disponível nas plataformas digitais e conta com um videoclipe realizado por Rita Seixas.

O novo tema da cantora compara uma relação ao arder de um fósforo. "O fósforo é o início da faísca. Está tudo lá, pronto a arder, mas para o fogo começar, é preciso perder a cabeça. O combustível a postos para aquecer os corações só se inflama se a cabeça se lançar contra a lixa. E assim seguimos, sabendo-nos lixados à partida. Do laranja ao vermelho, do vermelho ao preto cinza. Tudo o que vive, morre, já sabemos, mas que viva intensamente, enquanto se consome", explica Ana Bacalhau.

"Qualquer música que faça referência ao Jeff Buckley enquanto fala de amor e o compara a um fósforo merece a minha total atenção. Quando Jorge Cruz ma mostrou, soube que eu e ela éramos um 'match' perfeito. Não só pelas referências deliciosas na letra, mas porque a imagem de um amor curto, mas intenso na ponta de um fósforo que arde forte e veloz me emocionou. Se há canção perfeita, na sua relação melodia-letra-emoção, é esta", frisa a cantora.

"Fósforo" é o terceiro single do álbum que Ana Bacalhau vai lançar este ano. O sucessor de "Além da Curta Imaginação" (2021) conta igualmente com "Orelhas Moucas" e "Não Vás Embora, Rapaz!", editado no ano passado.