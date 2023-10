O festival que inclui também as participações de Daniel Pereira Cristo, dos Pauliteiros de Miranda e do Grupo de Cantares de Évora, realiza-se no Casino Estoril, e inclui uma exposição sobre o Castelo de Almourol, edificado no século XII, numa ilha no rio Tejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, mas cuja fundação remonta ao período de ocupação romana da Península Ibérica.

O Estoril Folk Fest é uma produção Mátria Mundi “e surge do desafio lançado à cantora Ana Lains, após o sucesso do concerto de celebração dos 20 anos de carreira da artista”, refere o Casino Estoril em nota divulgada.