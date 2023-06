Em comunicado enviado às redações, a Câmara Municipal da segunda cidade do distrito de Viana do Castelo adiantou que o cartaz inclui ainda Maro, Valter Lobo e S. Pedro.

“O Festival Contrasta pretende colocar Valença na rota dos festivais de Verão e consolidar-se nesta segunda edição, através de uma programação que inclui nomes consagrados e novas promessas e prima pelo contraste de estilos musicais, alcançando todos os públicos”, referiu o presidente da câmara, José Manuel Carpinteira, citado no documento.

No primeiro dia, 28 de julho, atuam Pedro Abrunhosa, Niño de Elche e Valter Lobo.

No dia 29 de julho, sobem a palco Ana Moura, MARO e S.Pedro.

A organização, a cargo da promotora responsável pelo festival Paredes de Coura, com o apoio do Município de Valença, justificou a continuidade do festival com o sucesso registado, em 2022, com o lançamento da primeira edição.

Os bilhetes para o Festival Contrasta já estão à venda.

O valor do passe geral para os dois dias do festival é de 15 euros e o bilhete diário pode ser adquirido por 10 euros.

Até aos dias do festival, o passe geral passará a ter o valor de 20 euros e o bilhete diário de 15 euros.

Em 2022, o festival prolongou-se por três dias, tendo atuado artistas como Gal Costa, António Zambujo, Gisela João, Irma, Tiago Nacarato e Tainá.