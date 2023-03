Anitta usou as suas redes sociais para confessar que está descontente com o seu contrato com a Warner Music Group. No Twitter, a artista brasileira revelou que pretende deixar a editora discográfica.

O assunto começou a dar que falar depois de um comentário de uma fã da artista. "O meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir pra uma gravadora que a valorize", escreveu. "Somos dois", respondeu Anitta.

"Meu amor se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado os meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora, mas infelizmente não tem”, explicou a voz de "Girl From Rio". “Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina, se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro", rematou Anitta.