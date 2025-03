Em "Larissa: O Outro Lado de Anitta", da Netflix, a cantora recorda os últimos anos da sua carreira, incluindo a passagem pelo MEO Marés Vivas, em julho de 2022.

No filme, a artista brasileira revela que, antes de subir ao palco do festival de Vila Nova de Gaia, sentiu-se mal devido ao cansaço e que teve de ser assistida nos bastidores. "É insano, a pessoa meio que abre mão da vida. É claro que uma hora a conta chega (...) Se ela continuasse naquele ritmo, poderia ter alguma coisa séria de saúde", frisa Pedro Cantelmo, realizador do documentário.

"É muito complicado, muito difícil. Como falei, é tipo assim: curo um lado, aí vem o outro e bum. Na mesma hora. Tipo, o corpo... o meu corpo não aceita estar em paz", desabafa a cantora no filme.

Veja o trailer:

"Esta é a primeira vez que o público vai poder ver a Larissa que existe por detrás da Anitta, sem filtros", conta a estrela brasileira em comunicado enviado ao SAPO Mag. "Dei tanto de mim para que a Anitta existisse. Os momentos de ligação comigo própria tornaram-se cada vez mais raros e breves. Mas isso teve um custo alto – física e mentalmente", revela.

Anitta confessa ainda que, "ao longo de quase 15 anos de carreira", se dedicou a "criar uma persona forte, independente e imbatível". "Agora, chegou o momento de mostrar a Larissa de forma íntima, através da lente de alguém especial que me conhecia antes mesmo de eu pensar em tornar-me Anitta. O filme é bonito, emocionante e honesto. Acredito que vai surpreender muita gente", acrescenta.

O filme foi realizado por João Wainer e Pedro Cantelmo. "Anitta é uma superestrela global e tem cativado públicos em todo o mundo com o seu carisma e talento versátil. Estamos entusiasmados por apresentar um novo capítulo da sua história neste documentário, explorando o seu sucesso internacional, o custo da fama e o seu lado mais íntimo e desconhecido, Larissa", destaca o serviço de streaming.

"Toda a gente conhece Anitta, a criação, mas Larissa, a sua criadora, continua a ser um segredo acessível apenas aos mais próximos. Enquanto Anitta voa rumo ao topo, é Larissa quem lida com a pressão de navegar as águas turbulentas agitadas por tanto sucesso. Através do olhar íntimo de um antigo crush da sua juventude, o filme revela a surpreendente Larissa e acompanha a sua jornada de autodescoberta, enfrentando desafios físicos e emocionais que a levam a repensar as suas prioridades na vida e na carreira", resume a sinopse de "Larissa: O outro lado de Anitta".