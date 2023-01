Anselmo Ralph está de volta à música com um single, o primeiro avanço do seu novo álbum. "Tratar Bem" já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Em comunicado, a agência do artista explica que a nova canção "marca uma nova caminhada do artista, com os olhos postos no futuro, mas indo buscar muito da cadência Afro e R&B dos seus primeiros álbuns". "Esta é a tónica que o artista quer trazer para os próximos tempos, dado que todo o seu novo álbum seguirá essa linha", adianta o comunicado.

Em 2022, Anselmo Ralph editou o EP "Viagens", que contou com a participação de Diogo Piçarra, Melim, Lourena, Lauana Prado, Rebecca, Jimmy P e SYRO.