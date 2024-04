A dupla sertaneja Cleber e Cauan lançou esta sexta-feira, dia 26 de abril, o single "Voltinha", em parceria com Lauana Prado. O single já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música e conta com um videoclipe - ver aqui.

"Estamos muito felizes com o lançamento de 'Voltinha' e animados para partilhar essa música tão especial com os nossos fãs. Trabalhar com a Lauana Prado foi incrível, ela é uma amiga querida, uma artista impecável e talentosíssima que acompanhamos desde o início da carreira. Queremos muito saber o que os nossos fãs vão achar dessa moda", comentam Cleber e Cauan.

A artista sublinha que "foi uma honra gravar 'Voltinha' com os amigos Cleber e Cauan". "Uma parceria incrível. Essa moda vem com tudo, pra fazer o 'pau cair da fôia'. Vocês vão amar", garante Lauana Prado.

O single faz parte do DVD “Saúde Mental”, gravado no início do ano e conta com a participação de artistas como Manu Bahtidão, Naiara Azevedo, Grego, Humberto & Ronaldo e Diego & Arnaldo.