LISA editou esta sexta-feira, dia 7 de fevereiro, o seu novo single. "Born Again", que conta com a participação de Doja Cat e RAYE, já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

"A faixa pop energética reúne três superestrelas globais que mostram cada um de seus talentos num hino empoderador", destaca a Sony Music. A canção conta com um videoclipe realizado por Bardia Zeinali - veja aqui.

"Born Again" é o novo tema de avanço do primeiro álbum a solo de LISA. "Alter Ego" chega a 28 de fevereiro e vai contar também com os temas "New Woman", com Rosalía, "Moonlit Floor" e "Rockstar".

Antes do lançamento do disco, a cantora vai estrear-se como atriz na série "The White Lotus", que chega a 16 de fevereiro à Max.