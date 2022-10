O primeiro registo de originais da cantora e compositora inclui 10 canções da sua autoria (letra e música) e contou com a produção de João Só e Ricardo Ferreira. Do alinhamento fazem parte canções como "Portas do Sol", "Do Meu Ao Teu Correio" e "Passo A Passo".

"Ao fundo da rua existe uma história por contar, um beco escondido, uma família numerosa ou alguém um pouco mais sozinho. Ao fundo da rua existe uma vizinha coscuvilheira, o café do costume, as crianças a jogar à bola, e um senhor à janela. Desde cedo que conto muitas histórias através da música. Gosto de imaginar famílias, situações, relações e cantar sobre coisas que se podiam estar a passar na rua", frisa a cantora em comunicado.

"Este disco é feito de recantos e agora que é vosso, espero que queiram vir comigo nesta viagem que passa por muitas outras ruas. Não é preciso ir para longe e voar para agarrar uma boa história, às vezes basta espreitar ao fundo da rua", acrescenta Nena.

Nena continua com espetáculos agendados em nome próprio em várias cidades do país, mas os concertos oficiais de apresentação do novo álbum acontecem a 2 de dezembro no Casino Estoril (Salão Preto e Prata) e a 25 de janeiro 2023 na Casa da Música (Sala Suggia), no Porto. Os convidados já confirmados para estas duas datas especiais são Bárbara Tinoco, Carolina de Deus e João Só.