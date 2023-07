Esta quarta-feira, 12 de julho, será um dia de celebração para cerca de 120 mil fãs de Taylor Swift, mas também será de tristeza para milhares de pessoas que não vou conseguir garantir entrada nos concertos da cantora norte-americana.

A artista estreia-se em Portugal em 2024, com dois concertos no Estádio da Luz, em Lisboa, a 24 e 25 de maio. A bilheteira online abre às 12h00 (hora de Portugal continental) e a corrida aos bilhetes promete ser intensa.

"E quanto vão custar os bilhetes?": esta é a grande dúvida dos fãs. Tal como em toda a Europa, o preço dos bilhetes só será revelado no momento em que arrancar a venda no site da SeeTickets. A compra estará apenas disponível para os fãs que receberam um código de acesso.

Em França, a bilheteira abriu esta terça-feira, 11 de julho, e os preços dos bilhetes para os concertos da artista variam entre os 69,50 e os 245 euros. Por cá, os valores deverão ser idênticos.

Na primeira fase, os fãs tiveram de realizar um pré-registo online, que foi criado para ajudar os fãs a obterem bilhetes para o concerto, mas que não garantiu o acesso à venda - apenas os fãs registados que foram selecionados para receber um código único é que terão acesso prioritário à compra de bilhetes em cada cidade, nas datas e horas de venda especificadas.

Os bilhetes para todas as datas da digressão europeia estarão disponíveis por ordem de chegada, enquanto existir stock. Os compradores estão sujeitos a um limite de quatro bilhetes por código.

PERGUNTAS RÁPIDAS

COMO PODE COMPRAR BILHETES PARA OS CONCERTOS DA "THE ERAS TOUR"?

Os bilhetes estarão disponíveis apenas através da página da See Tickets e os titulares dos códigos de acesso terão a oportunidade de comprar bilhetes a partir das 12h00 de quarta-feira, 12 de julho. Os bilhetes serão vendidos por ordem de chegada, enquanto durar o stock disponível.

"Inicie sessão na sua conta See Tickets antecipadamente. Saiba a palavra-passe da sua conta See Tickets ou redefina a sua palavra-passe com antecedência", aconselha a plataforma.

Se foi selecionado para receber um código de acesso, já o terá no seu e-mail durante a tarde de terça-feira;

A mensagem inclui informações sobre os horários, o link para a compra dos bilhetes e o seu código de acesso exclusivo;

Quando os bilhetes forem postos à venda, às 12h00 (hora local) de quarta-feira, 12 de julho:

Clique no link que lhe foi enviado.

Devido à procura, depois de introduzir o seu código de acesso, poderá ter de esperar mais tempo do que o habitual para realizar a pesquisa dos bilhetes. Não atualize a página durante este período.

Introduza o seu código de acesso único. Se receber um erro, verifique se introduziu o código de acesso exatamente como aparece na mensagem que recebeu.

Ao concluir a compra de bilhetes, mantenha-se numa única janela do browser. Abrir várias janelas ou separadores para comprar bilhetes pode dar origem a erros.

Não pode exceder o limite de quatro (4) bilhetes por código.

POSSO TRANSFERIR O MEU CÓDIGO DE ACESSO PARA OUTRA PESSOA?

Não, os códigos são intransmissíveis e não devem ser partilhados. Os códigos também só são válidos para comprar até ao limite de bilhetes indicado, sujeito a disponibilidade.

COMO VOU RECEBER OS MEUS BILHETES?

Os seus bilhetes estarão disponíveis através da aplicação See Tickets Wallet cerca de 14 dias antes da data do evento.

TENHO MOBILIDADE CONDICIONADA, COMO FAÇO A RESERVA?

Os bilhetes para pessoas com mobilidade reduzida estarão disponíveis na See Tickets através do link de compra, enquanto durar o stock disponível. Deve selecionar a zona do estádio que é acessível a pessoas com mobilidade condicionada.

Poderá comprar o seu bilhete e o de um acompanhante (máximo de 2 bilhetes). Os bilhetes serão vendidos por ordem de chegada.