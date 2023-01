A artista girl in red é a nova confirmação na 15.ª edição do NOS Alive. A jovem estrela da música indie rock/pop estreia-se no Palco Heineken no dia 7 de julho.

Em 2018, com o lançamento do seu primeiro single ,“i wanna be your girlfriend”, Marie Ulven conquistou fãs em todo o mundo."Os fãs dos quatro cantos do mundo renderam-se à suas letras, por vezes irremediavelmente românticas ou dolorosamente girl in red, combinando-as de forma harmónica com os arranjos e produções que a própria fez", frisa a Everything Is New em comunicado.

A artista norueguesa editou o primeiro álbum ("if i could make it go quiet") em 2021. O disco contou com produção de Matias Tellez e Finneas.

Em 2021, girl in red subiu ao palco dos MTV Europe Music Awards e conversou com o SAPO Mag.

Veja a entrevista:

Artistas confirmados: Angel Olsen, Arctic Monkeys, Branko, City and Colour, girl in red, IDLES, Jacob Collier, Lizzo, Men I Trust, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Morad, Puscifer, Queens of the Stone Age, Red Hot Chili Peppers, Rina Sawayama, Sam Smith, Spoon, Sylvan Esso, Tash Sultana, The Amazons, The Black Keys e The Drive Era.