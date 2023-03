Ao longo de álbum, através das canções, a cantora revela sentimentos e momentos de "caos" e não apenas no amor - quis contar toda a verdade e não ficar pela metade. Em "Trauma de Abandono", canção finalizada no dia em que tinha de entregar o álbum, Carolina Deslandes canta na primeira pessoa sobre 'daddy issues', bulimia ou 'body shaming'.

"Senti que a minha verdade com este disco estava a ser um bocadinho seletiva porque estava falar de desgosto, de desamor, mas não estava a falar de outras coisas, como 'daddy issues', bulimia, 'body shaming', do horror que tem sido em relação a mim e à minha imagem nos últimos anos. Isso tudo também me trouxe a este lugar. A soma dessas coisas todas também me trouxe a este lugar e senti que se não incluísse este capítulo, a história ficaria inacabada. Ficava mal contada", revela Carolina Deslandes em entrevista ao SAPO Mag, explicando que com o ioga e com a sua professora é que conseguiu ter "abertura e honestidade" para escrever a canção.

"Foi um olhar para mim com honestidade e sem vergonha de mim. Há certas coisas no nosso caminho que nos envergonham. Tu não queres dizer, sim, já me forcei a vomitar, tive uma fase na minha vida. E quando ouves uma canção que diz 'já vomitei o almoço com dois dedos na garganta; sim, já gostei da pessoa mais perigosa porque era o que me era próximo'. Foi estranhamente libertador. No dia em que fiz a canção, fartei-me de chorar. Mandei ao Miguel Cristovinho: 'Ouve esta canção e diz-me se achas demasiado'. E ele ligou-me, em Facetime, a chorar no carro, e a dizer: 'Foda-se, que bonito porque é desconcertante. Estás a entregar-te e não tenhas medo'. Eu disse 'ok, vou fazer a canção, gravar e meter no disco'. E foi assim", recorda a cantora.

