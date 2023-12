A revista Time revelou a sua lista das 10 melhores canções lançadas em 2023.

"Canções prontas para a discoteca de Beyoncé, Peggy Gou e Kylie Minogue fizeram as pessoas mexer. Post-punkers e pop-punkers, de iniciantes ou lendas, aumentaram as vibrações, e uma colaboração entre estrelas da música mexicana, Peso Pluma e Eslabon Armado, mostrou que ainda existem novas partes do mundo pop para os ouvintes norte-americanos descobrirem", frisa a revista,

Para. Time, "bad idea right?", de Olivia Rodrigo foi a melhor canções do ano, seguida de "On My Mama", de Victoria Monét, e de "My House", de Beyoncé.

As 10 melhores canções de 2023 para a Time:

1. Olivia Rodrigo, “bad idea right?”

2. Victoria Monét, “On My Mama”

3. Beyoncé, “My House”

4. Peso Pluma & Eslabon Armado, “Ella Baila Sola”

5. Kylie Minogue, “Padam Padam”

6. Fall Out Boy, “So Much (For) Stardust”

7. English Teacher, “Nearly Daffodils”

8. Miranda Lambert and Leon Bridges, “If You Were Mine”

9. Gina Birch, “I Play My Bass Loud”

10. Peggy Gou, “(It Goes Like) Nanana”