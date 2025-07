A MEO Blueticket, uma das principais empresas de bilhética em Portugal, continua a apostar na sua vertente multicanal. Esta semana, a plataforma lançou esta semana a sua nova aplicação móvel, projetada para oferecer uma experiência mais rápida, segura e conveniente aos seus utilizadores.

"A nova APP traz funcionalidades inovadoras que irão transformar a forma como os clientes compram, gerem e utilizam os seus bilhetes para eventos: a partilha, o upgrade e a revenda de bilhetes, bem como a opção 'cada um paga o seu', ideal para eventos com amigos e familiares, estão entre as principais novidades", destaca o comunicado.

Além de uma navegação mais rápida e user friendly, assim como uma nova área de cliente para acesso simplificado a todas as informações essenciais, a APP introduz um novo método de seleção de lugares, com uma visão integral da planta da sala, além de possibilitar a atribuição automática de lugares, uma funcionalidade que facilita o processo de reserva.

A nova aplicação da MEO Blueticket permite a integração com um sistema de notificações, fornecendo informação sobre atualizações e eventos em tempo real. A APP conta ainda o conceito de tours, agregando eventos do mesmo artista e "proporciona ainda uma maior segurança, já que o bilhete digital fica guardado na área de cliente, sendo o QRcode apenas ativado numa data mais próxima do evento".

A plataforma tem também um novo destaque, o “Por onde entrar”, que, com base no bilhete adquirido, indica o percurso até à entrada adequada no recinto.

"Com este lançamento, a MEO Blueticket reforça o seu compromisso em proporcionar a melhor experiência digital aos seus clientes, combinando inovação, comodidade e segurança no acesso a eventos culturais e de entretenimento em Portugal", destaca.