A Gala dos Sonhos, o espetáculo solidário promovido pela Associação Sara Carreira, realiza-se no próximo dia 17 de dezembro, a partir das 21 horas, na Altice Arena, em Lisboa.

Tal como nas das duas edições anteriores, a cerimónia será conduzida pela apresentadora e embaixadora da Associação, Fátima Lopes, e contará com a participação de vários artistas, como Tony, Mickael e David Carreira, Soraia Ramos, Ivandro, Maninho, Marco Rodrigues, Syro e Mariana Pacheco, entre outros artistas.

A Gala dos Sonhos é uma iniciativa da Associação Sara Carreira "cuja missão é aproximar todos aqueles que têm vindo a apoiar os projetos sociais, dando a possibilidade ao público de estar novamente presente no palco dos sonhos".

A partir de sexta feira, dia 27 de outubro, os bilhetes solidários estarão à venda na Meo Blueticket, por 25 euros. Os fundos revertem integralmente para a Associação.

"A nossa Associação foi criada em homenagem a Sara Carreira, com o intuito de perpetuar a história de um sonho que ganhou asas e que perdura no tempo, com a ajuda da família, mecenas, parceiros e amigos. Desde maio de 2021, esse sonho tem como foco o apoio a diversos jovens com dificuldades financeiras a perseguirem os seus objetivos pessoais e profissionais", frisa Anabela Fonseca, diretora executiva da Associação Sara Carreira.