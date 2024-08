A polícia britânica anunciou que acusou um jovem de 17 anos de homicídio por um ataque com facadas perpetrado na segunda-feira que matou três crianças que participavam numa aula de dança dedicada a Taylor Swift em Southport, no noroeste de Inglaterra.

A polícia de Merseyside diz que o jovem, cujo nome não foi revelado devido à sua idade, também enfrenta 10 acusações de tentativa de homicídio por causa das pessoas feridas no ataque.

O jovem deverá comparecer em tribunal esta quinta-feira.

Cerca de duas dúzias de crianças estavam a participar num 'workshop' de férias de verão com o tema Taylor Swift, na segunda-feira, quando um atacante armado com uma faca entrou de rompante.

Alice Dasilva Aguiar, 9 anos, Elsie Dot Stancombe, 7 anos, e Bebe King, 6 anos, morreram devido aos ferimentos.

Dez outras pessoas ficaram feridas, incluindo cinco crianças e dois adultos que estão em estado crítico.

"Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias"

Esta terça-feira, 30 de julho, nas redes sociais, Taylor Swift confessou estar em choque com a notícia. "O horror do ataque de ontem em Southport apodera-se de mim continuamente e estou completamente em choque", escreveu a artista na sua conta no Instagram.

"A perda de vidas e de inocência e o trauma horrível infligido a todos os que lá estavam, às famílias e aos socorristas. Eram apenas crianças numa aula de dança. Não sei como transmitir as minhas condolências a estas famílias", acrescentou.