O Azores Burning Summer regressa nos dias 29 e 30 de agosto à Praia dos Moinhos, no Porto Formoso, com um programa que alia música internacional, bem-estar e sustentabilidade.

"Com 10 edições realizadas, o festival é um dos mais sonantes eventos culturais dos Açores, focado na sustentabilidade, nas Músicas do Mundo e na diversidade cultural, trazendo ao público artistas de Moçambique, Gâmbia, Itália, Gana, Angola, Jamaica, Reino Unido e Cabo Verde", destaca a organização.

Este ano, pelo grande Palco Terra Nostra irão passar Anthony B, Bonga, Santrofi, Dino d’Santiago & Os Tubarões, Fattú Djakité e Mário Lúcio & The Pan African Band.

Já o Palco KIA Tropical, localizado no interior de uma grande tenda aberta, vai receber Adrian Sherwood & Omar Perry, Rhodalia Silvestre & Mario George Cabral, Miserable Man e os DJ’s Milhafre, Keany, Pedro Mesquita & Laura, Pedro Tenreiro e Herberto Quaresma.

No Palco NOS, localizado na praia dos Moinhos, decorrem os DJ sets “Moinhos Revival” que, este ano, contam com a participação de Good In Da'Hood e Tape.

A programação de acesso gratuito inclui o ciclo de “Cinema na Praia”, a feira “Ecomarket” dedicada ao ecodesign, a exposição de veículos elétricos e os programas comunitários "HABITAT - Crescer Sustentável", dedicado aos mais jovens, e o "VIVE", dedicado à literacia em saúde e à promoção de hábitos saudáveis.

Com várias distinções e prémios, incluindo os prémios ibéricos de “Melhor Contributo para a Sustentabilidade” e “Melhor Hospitalidade e Recepção” nos Iberian Festival Awards 2025, o Azores Burning Summer mantém uma lotação abaixo do limite estabelecido de forma a "garantir uma experiência de qualidade e uma relação próxima com o público", destaca a organização.

Os bilhetes estão à venda online, em pontos físicos ou à porta do recinto, limitados à lotação existente. Todos serão trocados por pulseiras nos dias 29 e 30 de agosto, no Moinhos Lounge Garden (18h-20h) ou na bilheteira do recinto (18h-02h).

O consumo dentro do recinto é feito com senhas (não reembolsáveis), e todos os copos são reutilizáveis com caução reembolsável, reforçando o compromisso ambiental. "Importa ainda destacar que não haverá zona de campismo, não será permitida a reentrada no recinto e a idade mínima para acesso é de 6 anos", alerta o festival.

"Das 20h às 03h30, o público pode desfrutar de uma oferta gastronómica que inclui opções vegetarianas, com o apoio de parceiros locais. No Ecomarket, estarão disponíveis peças únicas de artistas e artesãos locais, celebrando o talento açoriano e a economia circular", recorda a promotora.

SEXTA FEIRA - 29 DE AGOSTO

Praia dos Moinhos

18:00 Moinhos Revival DJ SET by Good In Da'Hood

Parque dos Moinhos (abertura às 20:00)

20:15 Rhodalia Silvestre & Mário George Cabral (MZ / PT)

21:00 Mario Lúcio & The Pan African Band (CV)

22:00 DJ SET Milhafre

23:00 Anthony B (JM)

00:15 DJ SET Pedro Tenreiro

01:15 Santrofi (GH)

02:30 DJ SET Mesquita & Laura

SÁBADO - 30 DE AGOSTO

Praia dos Moinhos

18:00 Moinhos Revival DJ SET by Tape

Parque dos Moinhos (abertura às 20:00)