O Festival Azores Burning Summer regressa ao Porto Formoso nos dias 29 e 30 de agosto "com o cartaz mais internacional de sempre", destaca a organização. Os bilhetes já se encontram à venda.

Com 10 edições realizadas, o Eco Festival Azores Burning Summer regressa à praia dos Moinhos no Porto Formoso. Bonga, Anthony B & House of Riddim, Dino d’Santiago & Os Tubarões , Mario Lucio & The Pan Africa Band, Santrofi e Fattú Djakité são as primeiras confirmações para a edição deste ano.

"A aposta nas sonoridades africanas é uma das características mais marcantes deste festival que pretende unir as diferentes culturas através da música. A edição de 2025 regista o maior investimento de sempre num cartaz musical que promete fazer vibrar o público através do semba, afrobeat, highlife, morna, coladeira, funaná, reggae, dancehall, dub, soul, jazz entre outros", frisa a organização.

O Festival Azores Burning destaca ainda que Palco Terra Nostra vai receber "artistas consagrados e em ascensão, importantes ativistas sociais e verdadeiros embaixadores culturais, oriundos de Cabo Verde, Angola, Moçambique, Gana, Guiné Bissau, Jamaica, Itália, Reino Unido e Portugal".