Depois de cerca de 10 anos de investigação e exploração do domínio entre a música tradicional portuguesa, especialmente no património cultural pagão, e as paisagens sonoras eletrónicas modernas, emmy Curl lança esta sexta-feira, dia 12 de abril, o seu quarto álbum, "Pastoral".

"Fui fascinada desde a infância pela complexa relação entre a natureza e a cidade, tradições e desenvolvimentos modernos, e na minha música explorei esses temas profissionalmente durante mais de 10 anos. Quando iniciei a produção do meu último álbum 'ØPorto' há 10 anos, não sabia até que ponto iria mergulhar nas profundezas das tradições", conta a artista em comunicado.

"'ØPorto é como metade tradição e metade eletrónica. Hoje, vejo o meu novo álbum 'Pastoral' como uma continuação do meu trabalho durante a última década, mas mais inclinado para as tradições do que para a eletrónica. Para mim, 'Pastoral' é um marco artístico que expressa profundamente a minha relação tanto com a música eletrónica moderna como com a música tradicional do património cultural pagão em Portugal," acrescenta emmy Curl.

A artista vai apresentar "Pastoral", editado pela Cuca Monga, na próxima sexta-feira, 19 de abril, na Musa de Marvila, em Lisboa.