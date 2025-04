Bad Bunny foi o mais recente convidado da a série de concertos "Tiny Desk", da NPR. Na atuação, o artista apresentou alguns dos temas de "DeBÍ TiRAR MáS FOToS", álbum editado em janeiro.

"Durante um momento, Bad Bunny esqueceu-se de que não estava em Porto Rico. Apesar de estar instalado num edifício de notícias na capital dos Estados Unidos, o Tiny Desk pode — quando moldado pela visão cuidadosa de um verdadeiro artista — transportar-te para qualquer outro lugar, especialmente para as verdadeiras origens da música", destaca Anamaria Sayre, na NPR.

"Mas há tanta alegria na expressão e tanta cor na dança. Mesmo com a sua plataforma global, a verdadeira magia de Benito está na intimidade: ele quer que te apaixones por Porto Rico", acrescenta.

Na atuação, o artista interpretou os temas “PIToRRO DE COCO”, “VOY A LLeVARTE PA PR”, “KLOuFRENS”, “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” ou “LA MuDANZA”.

VEJA AQUI O VÍDEO.

O novo álbum de Bad Bunny é uma homenagem à sua terra natal, Porto Rico. "Sempre fui honesto com os meus seguidores e, através desta nova produção, eles vão continuar a conhecer mais sobre mim, à medida que também vou descobrindo mais sobre quem sou. Este álbum é o resultado das experiências que me ajudaram a conhecer-me melhor, incluindo os ritmos que mais gosto — aqueles que realmente gosto de cantar e criar", explicou Bad Bunny.

"Debí Tirar Más Fotos", que sucede aos discos "Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana" (2023), "Un Verano Sin Ti" (2022) e El "Último Tour del Mundo", conta com 17 canções e várias colaborações com artistas porto-riquenhos (Chuwi, Dei V, Omar Courtz, Pleneros de la Cresta e RaiNao).

"A minha música, a minha cultura, a história do meu país corre-me nas veias, desde a plena até ao reggaetón", destacou o artista no comunicado. "No auge da minha carreira e popularidade, quero mostrar ao mundo quem sou, quem é Benito Antonio e quem é Porto Rico", rematou.

Bad Bunny promete digressão na Europa

Em entrevista a Zane Lowe, da Apple Music, o músico falou sobre as novas canções e os planos para uma digressão mundial.

"Vou ser sincero. Tenho muita vontade de dar a volta ao mundo porque - não sei porquê - sei que o mundo está à espera. Sei que Espanha está à minha espera. Mas não vou já. Estamos a fazer planos para ir, mas não vai ser este ano", confessou o artista de Porto Rico.

Na entrevista, Bad Bunny garantiu que quer apresentar o seu novo álbum ao vivo na Europa, mas os fãs ainda vão ter de esperar. "Os meus tempos, os tempos dos eventos [na Europa], os meus projetos... é uma combinação de muitas coisas que me levaram a dizer 'não podemos ir agora, vamos depois, vamos depois...', e no fim acabou por ficar assim. Mas, sem dúvida, quero ir", garantiu.

"É uma loucura quando pensas que não toquei nenhuma das minhas canções, como 'YHLQMDLG', 'Un Verano Sin Ti', 'Dákiti', 'El Último Tour Del Mundo'", desabafou o artista. "Mas vamos fazê-lo. Prometo que vou muito em breve. Estamos a tentar ir finalmente à Europa", frisou.