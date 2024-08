A passagem da banda de “Oi, tudo bem?” por Portugal começa no dia 7 de setembro, na Festa do Avante, no Seixal, seguindo-se, no dia 13, o Woodstock 69, no Porto, a ADF, em Lisboa, um dia depois, e a Associação Rock da Baixamar, em Tavira, no dia 15.

Ainda sem informação sobre o preço dos bilhetes para Porto e Lisboa, as entradas custam 10 euros para o concerto de Tavira.

Já com mais de 40 anos de uma carreira com alguns sobressaltos e divisões, os Garotos Podres atuam hoje com o fundador Mao na voz e continuam a multiplicar-se em concertos pelo Brasil.

“A banda produz canções curtas, caracterizadas por tempos acelerados, resultantes da fusão de guitarras rápidas e de poucos acordes repetitivos. As letras são interpretadas pelo vocal gutural e rouco de Mao, com muitos gritos e palavras mal pronunciadas além de uma bateria frenética com ênfase em bumbos e pratos, principalmente em seus primeiros trabalhos. Outra característica da banda são as letras de protesto. O próprio nome escolhido revela mal-estar e inconformismo”, pode ler-se na entrada sobre a banda publicada na Enciclopédia do Itaú Cultural.

O primeiro disco da banda, de 1985, incluía já vários temas que viriam a figurar na história do grupo para as décadas seguintes como “Papai Noel, Velho Batuta” e “Anarkia Oi” e que foram censuradas, na altura.

Na década passada fizeram uma versão de “Grândola Vila Morena”, canção que o vocalista Mao considera ser uma música do mundo, para lá de Portugal.