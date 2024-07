Depois de ter "Suado do Bigode" para cerca de 47000 pessoas, Mariana Cabral, conhecida como Bumba na Fofinha, volta aos palcos em setembro com um novo solo de stand-up: "Sombra".

"Se o nome não for suficientemente explícito explicamos desde já que não se trata de um espectáculo sobre os maravilhosos primeiros anos de maternidade, nem da 'bolha de amor' que isso traz, nem sobre as amigas que são 'mulheres reais'... Muito pelo contrário, é uma espécie de catarse do pior que há em nós, em todas as facetas da vida", explica o comunicado.

A digressão da humorista arranca a 13 de setembro em Coimbra e termina no final de outubro em Leiria. Bumba na Fofinha vai passar ainda por Lisboa, Porto, Figueira da Foz, Albufeira, Braga e Guimarães.

"Sombra" é apresentado como "um confessionário de ruindades sobre o nosso lado mais sombrio, mesquinhozinho e egomaníaco no papel de mães, filhas, amigas e amantes (este último para dar ideia de que Bumba ainda possui vida sexual)".

"Pela segunda vez grávida, porque nem sempre se aprende com os erros, 'Sombra' será uma espécie de sessão de psicoterapia gratuita (para Bumba, o público só ganhará traumas) com o objectivo de exorcizar todos os males antes de Bumba regressar às catacumbas da maternidade, de onde provavelmente nunca mais voltará a mesma. Onde há luz há sombra. Podemos tentar esconder, mas ela está lá, meus lindos", destaca a sinopse.

DATAS: