A Casa Branca adicionou a canção a uma publicação de um homem com os pulsos algemados à cintura enquanto é revistado num aeroporto e o vídeo foi legendado com a letra da canção: “Não precisas de ir para casa, mas não podes ficar aqui”.

“Não autorizámos nem aceitámos que a Casa Branca utilizasse a nossa canção de forma alguma. E não, eles não pediram. A canção é sobre alegria, possibilidades e esperança, e eles não perceberam nada”, disse a banda numa declaração à The Associated Press.

Questionada sobre o ‘post’, a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, disse que “todo o governo está claramente a inclinar-se para a mensagem deste Presidente”.

As página oficial da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA partilhou a publicação da Casa Branca no X com a legenda: “Está na hora de fechar. Estamos a tornar a América segura novamente”.

“Closing Time” é do álbum de 1998 do Semisonic, ‘Feeling Strangely Fine’, que alcançou a 43ª posição na parada de álbuns da Billboard 200. A canção alcançou o 4º lugar na tabela Adult Alternative Airplay da Billboard e foi nomeada para um Grammy de melhor canção rock.

Os Semisonic juntam-se a uma longa lista de artistas que se opuseram à utilização das suas canções por Trump, incluindo ABBA, Bruce Springsteen, Rihanna, Phil Collins, Pharrell, John Fogerty, Neil Young, Eddy Grant, Panic! at the Disco, R.E.M., Guns N' Roses, Celine Dion, Beyoncé e Adele.