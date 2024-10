James Bay editou na passada sexta-feira, dia 4 de outubro, o seu quarto álbum de estúdio, “Changes All The Time”. O disco conta com 11 canções, incluindo o single “Up All Night” com os The Lumineers e Noah Kahan.

Em comunicado, a Universal Music frisa que o "Changes All The Time" destaca a composição elevada e a voz dinâmica de James Bay, bem como a sua forma de tocar guitarra.

Para o álbum, o britânico colaborou com o produtor Gabe Simon [Noah Kahan, Koe Wetzel, Maren Morris], Brandon Flowers (The Killers), Holly Humberstone, Dan Wilson dos Semisonic, Natalie Hemby (The Highwomen) e Kevin Garrett.

"‘Changes All The Time’ é o meu quarto álbum, é um privilégio ter chegado ao número quatro. É uma coleção de canções que escrevi e gravei para me ajudar a compreender a verdade necessária, mas por vezes esmagadora, de que a mudança está sempre a chegar", confessa James Bay.

"Para mim, escrever música ainda é uma terapia e um remédio poderoso para ansiedades, excitações e emoções intensas de todos os géneros. Estou muito entusiasmado por partilhar esta minha próxima ronda", sublinha o cantor em comunicado.

Alinhamento de “Changes All The Time”:

1. “Up All Night (with The Lumineers & Noah Kahan)”

2. “Everburn”

3. “Hope”

4. “Easy Distraction”

5. “Speed Limit”

6. “Talk”

7. “Hopeless Heart”

8. “Some People”

9. “Go On”

10. “Crystal Clear”

11. “Dogfight”