Bárbara Tinoco, com o tema "Goodnight" é uma das finalistas da edição de 2023 do Festival da Canção. A última fase do concurso da RTP está marcada para o próximo sábado, dia 11 de março.

No final da segunda semifinal, a artista agradeceu o apoio dos fãs nas redes sociais e respondeu a alguns seguidores que a criticaram por ter cantado em inglês. "Obrigada malta, eu sei que estão zangados comigo por ter cantado em inglês", escreveu a cantora.

"Prometo que o meu novo disco está todo em português (só tem cerca de 10 segundos em russo) para compensar", acrescentou Bárbara Tinoco na sua conta no Instagram.