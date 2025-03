Chappell Roan foi a convidada especial da festa anual dos Óscares promovida pela Elton John AIDS Foundation. Na madrugada de domingo para segunda-feira, de 2 para 3 de março, a artista subiu ao palco para um concerto completo, que contou com um dueto surpreendente com o cantor britânico.

Na festa, Elton John e Chappell Roan juntaram-se para um medley que combinou "Pink Pony Club" com "Don’t Let the Sun Go Down on Me". O momento rapidamente chegou às redes sociais e tornou-se viral.

"Muito obrigada por acreditares em mim. Fizeste com que eu pudesse ser a artista que sou hoje", disse a artista antes de oferecer um chapéu de cowboy ao músico.

Veja os vídeos:

Antes do concerto, Elton John também elogiou a cantora. Fiquei completamente maluco quando a ouvi… Entrevistei-a e apaixonei-me por ela e pelo álbum (...) Ela é tão generosa por estar aqui. Neste momento, é uma das maiores estrelas do mundo. E não só se expressa com a sua voz em palco, mas também fora dele", frisou.

No concerto, Chappell Roan interpretou os seus principais sucessos, como "Naked in Manhattan", "HOT TO GO!" e "Femininomenon", e fez uma versão de "Your Song". "É um pouco assustador cantar isto à frente da pessoa que o escreveu", disse a artista.

Veja os vídeos: