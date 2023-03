Carolina Deslandes edita o novo disco, "Caos", na próxima sexta-feira, dia 10 de março. O álbum conta com os singles "Paz", "Vai Lá" e "Precípicios".

"Bem vindos à confusão dos últimos três anos da minha vida", resume a artista na apresentação do novo disco. "Caos" conta com 14 canções e duas colaborações especiais.

Na sexta-feira, Carolina Deslandes vai partilhar também o videoclipe para duas das canções - "Conta-me" e "Saia da Carolina" -, adianta a Sons Em Trânsito.

"Caos" sucede ao EP "Mulher", editado em 2020. O último álbum de Carolina Deslandes, "Casa", foi lançado em 2018.

No final do ano, a cantora vai apresentar o disco em dois concertos especiais: a 30 de novembro, Carolina Deslandes estreia-se na Altice Arena, em Lisboa, e a 7 de dezembro, a cantora sobe ao palco da Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto

CAROLINA DESLANDES

30 Novembro | Altice Arena, Lisboa

7 dezembro | Super Bock Arena, Porto