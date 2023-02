Nem foi preciso chegar ao fim da cerimónia dos mais importantes prémios da música para Beyoncé bater um novo recorde. Na madrugada desta segunda-feira, dia 6 de fevereiro, a cantora norte-americana entrou para a história ao tornar-se na artista mais premiada de sempre dos Grammys.

Na gala, Beyoncé bateu o recorde ao conquistar o seu 32.º troféu da Academia, vencendo na categoria de Melhor Álbum de Dança/Eletrónica. A artista conquistou ainda o galardão de Melhor Gravação de Dança/Eletrónica, Melhor Gravação Remixada, Melhor Performance Tradicional R&B e Melhor R&B Performance.

Com 32 galardões, a cantora ultrapassou o recorde que pertencia a Georg Solti, que venceu 31 Grammys ao longo da sua carreira.

Com nove nomeações, Beyoncé partiu na frente da corrida, seguida por Kendrick Lamar (8) , Adele (7), Brandi Carlile (7), Mary J. Blige (6), DJ Khaled (6), Future (6), Terius "The-Dream" Gesteelde-Diamant (6), Randy Merrill (6) e Harry Styles (6) entre os mais nomeados.

Com as indicações deste ano, Beyoncé e Jay-Z são os artistas mais nomeações na história dos Grammys, com 88 cada.