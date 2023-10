Depois do lançamento dos passes de fim de semana e dos bilhetes VIP diários, o Rock in Rio Lisboa anunciou a abertura da venda dos bilhetes diários.

As entradas diárias serão colocadas à venda no dia 31 outubro. Os bilhetes vão estar disponíveis no site oficial do festival, na Worten (lojas, site e App) - bilheteira oficial do Rock in Rio Lisboa 2024 -, com um valor de 84 euros.

"Esta é a grande oportunidade para os verdadeiros fãs do headliner Ed Sheeran que desejam garantir desde já o seu lugar na edição comemorativa do 20º aniversário do Rock in Rio Lisboa, que acontecerá no Parque Tejo Lisboa, nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024", frisa a organização.

Para aqueles que preferirem comprar o passe de edição limitada de fim de semana, válido para dois dias do festival (15 e 16 ou 22 e 23 de junho), ainda o pode fazer, por um valor de 147 euros. Os bilhetes VIP diários também continuam disponíveis para quem procura uma experiência mais exclusiva, por 360€.

"A partir de agora, tanto os grandes fãs do Rock in Rio Lisboa que queiram aproveitar com o passe de dois dias de evento todas as experiências que a edição especial de 20 anos terá para oferecer, como aqueles que preferem escolher o dia que vão de acordo com o estilo musical que mais lhes agrada, já podem garantir o seu lugar nesta que será uma edição histórica", comenta Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

"Os fãs de Ed Sheeran Calum Scott, Jão e Fernando Daniel, estão inquietos, portanto chegou a hora, a partir do dia 31 de outubro já podem garantir o seu lugar na Cidade do Rock no dia 16 de junho", acrescenta.

A 10ª edição do festival realiza-se nos dias 15, 16, 22 e 23 de junho de 2024, com uma nova Cidade do Rock, numa nova localização – Parque Tejo Lisboa.