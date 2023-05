"The Ballad of Darren", o novo álbum de originais dos Blur, vai ser editado a 21 de julho, revelou a banda britânica esta quinta-feira.

Sucessor de "The Magic Whip" (2015), o disco contará com 10 temas e é apresentado pelo single "The Narcissist". James Ford (Arctic Monkeys, Depeche Mode) é o produtor do registo editado pela Parlophone Records.

Damon Albarn, o vocalista, descreve o álbum como um conjunto de "reflexões e comentários sobre o ponto em que nos encontramos".

Os Blur também estão de volta aos palcos este ano, numa digressão que inclui uma data em Portugal: a banda atua a 10 de junho no festival Primavera Sound 2023, no Parque da Cidade do Porto.

Alinhamento de "The Ballad of Darren":

01 “The Ballad”

02 “St Charles Square”

03 “Barbaric”

04 “Russian Strings”

05 “The Everglades (For Leonard)”

06 “The Narcissist”

07 “Goodbye Albert”

08 “Far Away Island”

09 “Avalon”

10 “The Heights”