Mais de sete meses depois do lançamento de "Cowboy Carter", Beyoncé revelou o primeiro videoclipe do álbum. Esta terça-feira, dia 5 de novembro, a cantora norte-americana partilhou o vídeo do single "Bodyguard", agora intitulado como "Beywatch".

Para o videoclipe, a artista inspirou-se nas personagens interpretadas por Pamela Anderson em "Barb Wire - Bela e perigosa", filme de 1996, e na série "Marés Vivas". Beyoncé recria também o visual da atriz na edição de 1999 dos MTV Video Music Awards.

Lançado no dia das eleições presidenciais norte-americanas, no vídeo, a cantora apela ao voto, disparando uma arma com uma bandeira onde se pode ler "vote".

Veja aqui o vídeo.