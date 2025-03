O ciclo de música Jejum regressa a Lisboa, a partir de abril, com um cartaz que inclui as estreias em Portugal da britânica Bride (Esme Rebora), da norte-americana emme e do sueco Mats Erlandsson, foi hoje anunciado.

De acordo com a editora e promotora Coletivo Casa Amarela, em comunicado, este ano o ciclo Jejum acontece entre abril e outubro no espaço Rua das Gaivotas 6, e inclui atuações de Doroteia com Hocus e Tiago Biscaia, Carga Aérea, Bride, emme, Mats Erlandsson e Vanessa Amara. O primeiro concerto, marcado para 9 de abril, surge de um convite do Coletivo Casa Amarela a Doroteia, Hocus e Tiago Biscaia, a “três jovens artistas da área do noise”, para que trabalhassem em conjunto “numa performance única”. Em 21 de maio, sobe a palco Carga Aérea (Francisco Marujo), “um dos nomes mais interessantes da 'música ambient' portuguesa”, que deverá editar em breve o sucessor de “transumância”, álbum que saiu em 2019. O ciclo Jejum recebe em 11 de junho Bride (Esme Rebora), que “trabalha a partir de imaginários dissonantes e agressivos, num diálogo constante entre o terror e o caos”, e que se apresenta ao vivo pela primeira vez em Portugal. Também emme, que atua em 2 de julho, irá estrear-se em palcos nacionais “com a sua fusão de vozes gritadas com paisagens sonoras intrincadas e distópicas, criando uma fusão brutal mas bela de emo, noise e estética hardcore com a elegância da dança moderna e da arte performativa de vanguarda”. Em 3 de setembro, atua o compositor e artista sonoro Mats Erlandsson, “parte fulcral da cena drone de Estocolmo, juntamente com Maria W Horn e a sua XKatedral”, outra primeira atuação em Portugal. O trabalho do artista sueco “está associado a práticas caracterizadas pelo uso extenso de sons sustenidos, seja a partir de feedbacks de guitarra, eletrónica modular ou gravações de campo”. O ciclo termina em 01 de outubro, com a dupla dinamarquesa Vanessa Amara, que editou em janeiro o álbum “Café Life”. O ciclo Jejum aconteceu pela primeira vez em 2021, numa colaboração entre Coletivo Casa Amarela e o espaço Rua das Gaivotas 6. No ano passado, além de Lisboa, aconteceu também em Castelo Branco e Montemor-o-Novo.