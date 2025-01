Os Bright Eyes são a mais recente confirmação para a 17.ª edição do NOS Alive. A banda norte-americana fundada por Conor Oberst atua pela primeira vez em Portugal a 12 de julho no Palco Heineken.

"O trio formado por Conor, Mike e Nate continua a operar em grandes movimentos distintos: cada um único na sonoridade e na narrativa, mas sempre guiado por uma ambição e intensidade emocional crescentes. Mesmo com esta rica história, as novas músicas transmitem uma emoção visceral como nada que eles tenham tentado antes", destaca a organização em comunicado.

"Five Dice, All Threes" é o mais recente álbum de estúdio da banda, que quase três décadas depois do seu início continua a ser uma das referências do indie rock norte-americano. Com colaborações com artistas como Cat Power, Matt Berninger, dos The National, e Alex Orange Drink ,dos The So So Glos, o disco foi produzido pela banda e gravado no estúdio ARC de Mike e Conor, em Omaha, Nebraska.

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Artistas já confirmados: Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, Bright Eyes, CMAT, Dead Poet Society, FINNEAS, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Kings of Leon, Mark Ambor, Mother Mother, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Parov Stelar, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.