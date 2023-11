Em 2016, nas celebrações do 10 junho, Bruno Nogueira, Filipe Melo e Manuela Azevedo, acompanhados pela Orquestra Metropolitana de Lisboa, apresentaram o espetáculo "Deixem o Pimba em Paz" no Terreiro do Paço, em Lisboa. O concerto contou com a participação especial de Sara Tavares.

Nas redes sociais, o humorista recordou o espetáculo e partilhou um vídeo da atuação da artista, que subiu a palco para interpretar "Não És Homem Para Mim", de Romana. "Em 2016, para comemorar o 10 de junho, demos um concerto do 'Deixem o Pimba em Paz' com a Orquestra Metropolitana de Lisboa. Queríamos ter convidados, e foi uma escolha feliz e consensual entre todos, convidar a Sara Tavares", contou.

"Quando à tarde fizemos com ela o ensaio de som, percebemos que a noite já estava ganha. Foi uma noite muito bonita, e quando fomos para o camarim lembro-me de comentarmos o estoiro de talento que a Sara tinha feito acontecer em palco. Deixo um abraço sentido a todos os familiares da Sara", acrescentou Bruno Nogueira.

Veja o vídeo:

A cantora portuguesa Sara Tavares, diagnosticada com um tumor cerebral, morreu este domingo, dia 19 denovembro, ao final da tarde aos 45 anos, em Lisboa.