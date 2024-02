O compositor Bruno Pernadas, que celebra o décimo aniversário do disco de estreia, sobe ao palco no dia 2, às 21h30, num espetáculo com nove músicos em palco e em que dada uma especial importância à componente vídeo, com a manipulação ao vivo de imagens.

Os Capitão Fasto apresentam, no dia 16, o novo álbum, lançado na véspera, “Subida Infinita”, quinto registo da banda.

O primeiro espetáculo do mês na sala é com o duo Tracy Vandal & John Mercy, que apresenta os sons da música folk na Covilhã, distrito de Castelo Branco, em 02 de março.

O teatro também integra a programação de março do TMC, com Raquel Castro a pisar as tábuas no dia 23, com a peça “As Castro”, que tem como ponto de partida a árvore genealógica da autora.

No dia 6, a sala acolhe o Sarau Primaveril do Agrupamento de Escolas A Lã e a Neve e, no dia 14, o Sarau Cultural da Escola Secundária Campos Melo, que este ano completou 140 anos.

Os ingressos custam seis euros para o público em geral e estão à venda a partir das 14h30 do dia 6 de fevereiro na bilheteira do TMC ou nas plataformas de venda online.