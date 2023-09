O último concerto da "#M72 World Tour", dos Metallica, contou com uma espectadora especial.

A banda terminou a digressão no passado dia 25 de agosto com um concerto no SoFi Stadium, em Inglewood, na Califórnia. Entre os 80 mil espectadores estava Storm, uma cadela que tinha fugido de casa.

A cadela da raça pastor alemão entrou no estádio e ocupou um dos lugares durante todo o concerto. Nas redes sociais, foram partilhadas várias fotografias de Storm, que se tornou famosa em todo o mundo.

No final do concerto dos Metallica, a cadela foi entregue à Animal Hope & Wellness Organization, um abrigo de animais. Pouco depois, a dona, Arizbeth Hurtado, viu as fotografias de Storm e foi até à associação, conta o Business Insider.

"Depois de uma noite inteira a ver o concerto com a #MetallicaFamily, a Storm reuniu-se em segurança com a família no dia seguinte”, escreveu a banda nas redes sociais, adiantando que a cadela se divertiu a "ouvir as suas canções favoritas".