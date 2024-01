Este domingo, dia 21 de janeiro, durante a conversa com os colegas do "Big Brother", Leandro confessou que agrediu a sua cadela. O cantor contou que viu o seu filho a sangrar do nariz e pensou que uma das suas cadelas tinha atacado a criança.

"Eu vou direito à cadela. Ei, mandei-lhe um ‘stick’, a cadela... Bem, aquilo é 50 e tal quilos. A cadela rosnou, voou mesmo, bateu contra... eu ceguei", revelou o concorrente do reality show.

Nas redes sociais, o grupo Intervenção e Resgate Animal (IRA) já reagiu. "Num programa transmitido pela TVI, o concorrente do Big Brother (Leandro) admite em tom de engrandecimento ter esmurrado a sua cadela de 50kg com tal violência que ela até 'voou', segundo palavras expressas pelo próprio", resumiu a organização, lembrando a lei n.º 69/2014, de 29 de agosto:

"Quem, sem motivo legítimo, infligir dor, sofrimento ou quaisquer outros maus-tratos físicos a um animal de companhia será 'punido com pena de prisão até um ano' ou 'pena de multa até 120 dias'".

O IRA adianta que pondera avançar com uma queixa-crime. "Perante isto e as declarações proferidas pelo concorrente em televisão pública nacional, iremos consultar o nosso departamento jurídico para avaliar a situação e avançar com queixa-crime caso haja matéria suficiente", pode ler-se na comunicação publicada nas redes sociais.

"A impunidade perante a criminalidade em Portugal eleva-se ao ponto das confissões em plena televisão, sem quaisquer repercussões imediatas por parte da estação emissora ou autoridades competentes", remata o IRA.

Na emissão deste domingo, dia 21 de janeiro, de "Big Brother - Desafio Final", da TVI, o cantor foi expulso pelos espectadores.