O músico brasileiro Caetano Veloso vai voltar a Portugal para três concertos, dois no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e um no Coliseu do Porto, em setembro, anunciou hoje a promotora.

Integrados na digressão “Meu Coco”, os concertos acontecem em 09 e 10 de setembro, em Lisboa, e no dia 14 do mesmo mês no Porto.

“No show ‘Meu Coco’ procuro juntar peças marcantes do álbum com obras que registem momentos históricos do meu trabalho”, escreveu Caetano Veloso sobre o espetáculo que vai apresentar, citado no comunicado.

O texto acrescenta que “o reportório é escolhido a dedo, não apenas com ‘a mera função de agradar aos espetadores’, mas criando um enredo que ponha em diálogo faixas de diferentes tempos. No fundo, que ponha em diálogo Caetano com a sua obra, com o seu público e com os seus mestres e discípulos”.

Em Lisboa, os bilhetes têm preços entre os 25 e os 100 euros, enquanto no Porto vão dos 25 aos 80.

A última vez que Caetano Veloso esteve em Portugal foi em 2021, num formato íntimo de voz e violão.