“A última turnê internacional: Nossa turnê de despedida começa nos Estados Unidos em Houston, Texas, no próximo dia 24 de março e passará por Seattle, Oakland, Los Angeles, Nova York, Newark, North Bethesda, Princeton e Boston”, escreveu nas suas redes sociais Caetano Veloso, um dos cantores e compositores mais conhecidos do Brasil e vencedor de vários prémios Grammy.

No total serão nove concertos, culminando a 14 de abril em Boston.

Os espetáculos fazem parte da digressão 'Meu Coco', que no ano passado o músico, atualmente com 81 anos, levou a várias cidades europeias, entre os quais três concertos em Portugal, dois no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e um no Coliseu do Porto, em setembro de 2023.

O autor de vários êxitos musicais como "Sozinho" e "Leãozinho" recebeu, nessa ocasião, a Medalha de Mérito Cultural, das mãos do primeiro-ministro, António Costa.

Em junho de 2023, Caetano Veloso já tinha admitido, durante uma entrevista, que a digressão 'Meu Coco' seria a sua última.

“Penso que esta turnê pode ser a última que faço voando pelo mundo. Quero voltar a viver na Bahia e cantar lá toda semana — e que venha à minha terra quem quiser me ver e ouvir”, disse.