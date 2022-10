O fadista Camané atua no grande auditório do Centro Cultural de Belém em Lisboa, no próximo dia 14 de outubro, no âmbito do ciclo “Há Fado no Cais", numa parceria com o Museu do Fado.

Camané é acompanhado seus músicos habituais, José Manuel Neto (guitarra portuguesa), Carlos Manuel Proença (viola de fado) e Paulo Paz (contrabaixo) e, como convidados, o acordeonista João Barradas e o saxofonista Ricardo Toscano. No palco belenense, o criador de "Sei de um Rio" (Luís de Macedo/Alain Oulman) vai apresentar o seu mais recente álbum, "Horas Vazias" (2021), e fazer uma retrospetiva de uma carreira com mais de 30 anos, adiantou à agência Lusa a sua discográfica. Deste seu novo disco constam temas como "Marcha de Alcântara", "O Fado que em Tempos te Cantei", "Noite Transfigurada" ou "As Ilhas Afortunadas", entre outros temas. Ainda este mês, Camané atua na Áustria, em Viena, no Musikverein, a 20 de outubro, e, no dia seguinte, em St. Poelten, no Festspielhaus, com a Orquestra Tonkunsttler, dirigida pelo maestro Wayne Marshall.