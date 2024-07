As últimas semanas têm sido agitadas para Camila Cabello. Depois da passagem pelo Rock in Rio Lisboa, no Parque Tejo, a cantora atuou em vários festivais na Europa e África e lançou o seu quarto álbum de originais, "C,XOXO".

Este fim de semana, a artista estreou-se no festival de Glastonbury, numa edição que conta, pela primeira vez, com duas cabeças-de-cartaz femininas. Em entrevista à BBC, Camila Cabello confessou ter ficado surpreendida por "nunca ter acontecido antes".

"Adoro a Dua [Lipa] e a SZA. É tão merecido [que elas sejam cabeças-de-cartaz]", frisou, acrescentando que as mulheres enfrentam "um tipo de pressão diferente".

"Trabalhamos 10 vezes mais e investimos 10 vezes mais para sermos vistas, levadas a sério e respeitada", defendeu Camila. "Tivemos de nos adaptar para sermos mais fortes e melhores", rematou.

A cantora editou na sexta-feira, dia 28 de junho, o seu quarto disco, "C, XOXO", que marca o arranque de uma nova era da sua carreira, com um novo estilo e uma imagem renovada e provocadora.

Produzido maioritariamente por El Guincho (Rosalía e FKA twigs) e Jasper Harris (Tate McRae e Doja Cat), o álbum contou com três singles de antecipação: "I Luv It", com Playboi Carti, "He Knows", com Lil Nas X, e "Chanel No. 5", lançado há apenas uma semana.

Para "C, XOXO", Camila Cabello convocou também Drake, que participa em dois dos temas do disco - "HOT UPTOWN" e "Uuugly".

No passado domingo, dia 23 de junho, Camila Cabello subiu ao Palco Mundo do Rock in Rio Lisboa onde apresentou em primeira mão várias canções de “C,XOXO”, incluindo o novo single “Chanel No.5”.

Alinhamento de “C,XOXO”: