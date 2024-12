O cantor espanhol Raphael sofreu esta terça-feira um acidente vascular cerebral (AVC) durante a gravação de um programa da TVE e o seu prognóstico é reservado, informou a televisão pública espanhola.

Segundo a TVE, o artista de 81 anos, um dos grandes nomes da canção melódica em cstelhano, estava num teatro de Madrid a gravar um programa especial de televisão para ser transmitido no Natal quando se sentiu mal, mas conseguiu caminhar até à ambulância que o levou ao hospital.

“O seu prognóstico neste momento é reservado”, informou a TVE durante o noticiário da noite sobre Rafael Martos, o verdadeiro nome deste cantor nascido em Linares, na Andaluzia.

Ainda muito ativo, Raphael estava mergulhado numa digressão que o levaria a dar o seu tradicional concerto de Natal no pavilhão Wizink de Madrid no dia 21 de Dezembro, e o seu novo álbum "Ayer...Aún" é uma homenagem à canção francesa, com temas de Gilbert Bécaud, Charles Aznavour, Jacques Brel e Édith Piaf.

Contemporâneo de Julio Iglesias, ambos foram na época os cantores espanhóis com maior projeção internacional, com a particularidade de Raphael ter uma ampla base de fãs na Rússia por ser um dos primeiros artistas ocidentais a atuar regularmente na União Soviética comunista.

Estreou-se profissionalmente em 1962 e a sua discografia inclui mais de 50 álbuns completos em castelhano, para além de outros em italiano, francês, alemão, inglês e japonês.