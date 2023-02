Nem sempre tudo corre como o planeado e os problemas durante as emissões em direto acontecem, mas muitas das vezes os espectadores nem se apercebem. Porém, não foi o caso na 69.ª edição do Festival de Sanremo, a versão italiana ao Festival da Canção RTP.

Esta terça-feira, dia 7 de janeiro, o artista Blanco, que juntamente com Mahmood venceu o concurso em 2022, regressou ao palco do evento para apresentar o seu mais recente single, "L'Isola Delle Rose".

Durante a atuação em direto no canal RAI, o músico começou a apontar para o seu auricular, para alertar a equipa de uma falha técnica. Mas em vez de continuar a atuação, o italiano revoltou-se e começou a dar pontapés no cenário.

Blanco começou a rir-se da situação e abraçou os músicos da banda, que tocou a canção até ao final.

No final da atuação, o público vaiou o jovem artista italiano. Blanco ainda pediu desculpa e explicou que "não conseguia ouvir a sua voz".

Em comunicado, Amadeus, presidente do Festival de Sanremo, já confirmou que, ao contrário do planeado, o artista não vai voltar a subir ao palco do concurso esta quarta-feira, dia 8 de fevereiro.

Veja os vídeos: