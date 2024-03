Capicua está de volta às edições em nome próprio com "Que Força É Essa Amiga", uma adaptação da canção original de Sérgio Godinho, com uma letra que aborda "a importância de reconhecer o valor do trabalho doméstico e reprodutivo, habitualmente garantido pelas mulheres".

"Eu não sou intérprete. Fazer versões de canções alheias sempre me pareceu estranho. Se já está escrito, perde-se o sentido. Se não escrevi, raramente apetece dizer com a minha voz, as palavras parecem-me demasiado alheias. Acontece que há exceções, para as vontades e para as versões. Primeiro, porque as palavras de Sérgio Godinho estão sempre próximas, ecoam nas paredes da casa mãe, estão no domínio da memória mais profunda e, talvez por isso, são familiares demais para soarem estrangeiras", explica a artista em comunicado.

"Segundo, porque já as tenho visitado de tempos a tempos, com ele em palco, sampleando, citando ou aludindo, nas minhas canções ou em homenagem (como na curadoria que fiz no disco 'SG Gigante'). E depois, porque a generosidade infinita do Sérgio e o seu desprendimento permitem que a versão se faça na (re)escrita (e assim ainda entusiasma mais)", acrescenta.

Capicua lembra que "Que força é essa" é a primeira canção do primeiro álbum do Sérgio Godinho, que é também o seu favorito. "Canto-a tantas vezes pela casa que o meu filho, ainda bebé, quando um dia desabafei de cansaço por 'trabalhar o dia inteiro' completou a minha frase cantarolando 'a construir as cidades para os outros'. Nesse momento, apercebi-me (entre risos) o quanto as infâncias e as gerações se cruzam pela música e fiquei com vontade de inventar a minha versão do 'Que força é essa' em jeito de celebração", explica.

"Resolvi pegar no tema pela perspectiva, mantendo o registo e a emoção, mas falando das mulheres e da exploração do trabalho doméstico e reprodutivo, historicamente desvalorizado e invisibilizado. A minha versão seria no feminino e, mantendo a estrutura dos versos, preservando o corpo do refrão, apontaria a questão 'que força é essa?' para a(s) amiga(s)", conta a cantora.

A canção foi escrita por Sérgio Godinho (frases originais que se mantiveram) e Capicua, composta pelo músico e os novos arranjos ficaram a cargo de Luís Montenegro.