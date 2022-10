No entanto, os encarregados pela abertura dos concertos, nesta noite de metal no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, foram os norte-americanos do grupo de rock gótico Unto Others. A apresentação foi bastante consistente e agradou aqueles que chegaram a tempo de vê-los.

Foi interessante notar como a banda tem influências claras de The Cure, My Dying Bride e Paradise Lost. Porém, intercalam isso tudo com blast beats bastante cativantes. Quando terminaram, a casa já estava bem mais composta para o Carcass.

Com um timing bem apurado de montagem de palco, os ingleses do Carcass chegaram com a habitual vitalidade de sempre. "This Mortal Coil" do aclamadíssimo "Heartwork" foi o clímax da apresentação e fez abrir um enorme circle pit, com os headbangers a girarem de maneira totalmente vibrante.

Outro momento que mexeu em especial com o público foi durante "Corporal Jigsore Quandary", do lançamento de 1991: "Necroticism - Descanting the Insalubrious". E a escolhida para fechar em grande foi a faixa-título de "Heartwork", tido por muitos ouvintes da banda como o melhor álbum até então.

A 'passagem de bastão' para os Behemoth requereu um bocado a mais de tempo. Os músicos são conhecidos por performances absolutamente teatrais e, portanto, a estrutura foi mais uma vez montada como uma espécie de missa satânica.

O alinhamento não apresentou tantas surpresas, para quem acompanha o trabalho deles desde "I Loved You at Your Darkest" (2018.) As canções que mais causaram impacto na audiência foram "Ov Fire and the Void" e "Blow Your Trumpets Gabriel", extraídas de "The Satanist" (2014).

Em seguida, transpirando simpatia, chegou a frontwoman canadiana Alissa White-Gluz, que, como sempre, surpreendeu com o seu alcance vocal impressionante. Os seus colegas suecos de Arch Enemy, Daniel Erlandsson (bateria), Sharlee D'Angelo (baixo) e Michael Amott (guitarra), aliados ao renomado guitarrista americano Jeff Loomis, trouxeram o que há de melhor na configuração do heavy metal atual.

O espectro de áudio esteve exímio durante todo o concerto e propiciou uma experiência musical em direto agradabilíssima. 'War Eternal' e 'Sunset Over the Empire' culminaram em um frenesi pulsante - era como ver um só organismo vivo constituído pela massa metaleira.

Pelo sucesso de mais um evento assim, há mostras palpáveis de que a tendência de 'mini-festivais' como este parece mesmo ter vindo para ficar. Então, vamos a isto.