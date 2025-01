Carrie Underwood e os Village People serão os cabeças de cartaz da tomada de posse de Donald Trump. A estrela da música country, que se popularizou no programa "American Idol", vai interpretar o tema "America the Beautiful" na cerimónia principal, marcada para o dia 20 de janeiro. Já o grupo irá atuar em dois eventos.

Em comunicado partilhado no Facebook, os Village People destacaram o convite. "Sabemos que isto não deixará alguns de vós felizes por ouvir, mas acreditamos que a música deve ser tocada sem consideração política", frisou a banda. "Y.M.C.A.", o maior sucesso do grupo que marcou os anos 70 e 80, foi um dos temas mais usados durante a campanha eleitoral de Donald Trump.

Já Carrie Underwood confessou estar "honrada" com o convite: "Amo o nosso país e estou honrada por ter sido convidada para cantar na tomada de posse e ser uma pequena parte deste evento histórico (...) Foi com humildade que respondi a este convite, num momento em que todos devemos unir-nos".

Além dos Village People e de Carrie Underwood, os eventos da tomada de posse vão contar ainda com atuações do cantor country Lee Greenwood e do cantor de ópera Christopher Macchio.